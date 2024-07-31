الشركات الألمانية الأسرع في تحديد وإصلاح تسرب البيانات

المصدر: (كامبريدج - د ب أ)

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كشفت دراسة أجرتها شركة «آي بي إم» لتكنولوجيا الحواسيب عن أن الشركات الألمانية سريعة للغاية في تحديد وإصلاح تسرب البيانات. وأعلنت أن الشركات الألمانية تحتاج في المتوسط إلى 185 يوماً لتحديد مثل هذه الوقائع واحتوائها، وهذا يجعلها أقل بـ73 يوماً من المتوسط ​​العالمي.

وأشارت الدراسة في المقابل إلى ارتفاع تكاليف تسرب البيانات في ألمانيا عن المتوسط العالمي، حيث بلغت 4.9 ملايين يورو في المتوسط، بزيادة قدرها 14% عن عام مضى. وارتفعت التكاليف أيضاً في جميع أنحاء العالم، ولكن بمعدل أقل قليلاً بنسبة 10% لتصل إلى حوالي 4.5 ملايين يورو في المتوسط.

ومع ذلك، ينبغي النظر إلى الأرقام بدرجة من التحفظ لأنها تستند إلى حالات قليلة نسبياً، خصوصاً بالنسبة لألمانيا. وشملت الدراسة السنوية حالات ضرر لدى حوالي 600 شركة حول العالم، من بينها 47 شركة في ألمانيا، في الفترة ما بين مارس 2023 حتى فبراير 2024.

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