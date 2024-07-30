الأسهم الأوروبية ترتفع .. وبي بي يصعد 2%

المصدر: فرانكفورت - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية في تداولات، الثلاثاء، بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا والنفط، وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 512.61 نقطة خلال التداولات، بعدما حدت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات من المكاسب.

وتراجعت الموارد الأساسية 0.7 بالمئة بعدما انخفضت أسعار المعادن الصناعية إلى حد كبير بسبب تباطؤ زخم النمو العالمي والعزوف عن المخاطرة. وهبطت أسعار الألمنيوم والزنك لأدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

وصعد سهم بي.بي 2 % بعد أن أعلنت الشركة العملاقة للنفط عن أرباح في الربع الثاني بلغت 2.76 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق. وقالت الشركة إنها ستزيد التوزيعات وستمدد برنامج إعادة شراء الأسهم. ودعمت بيانات بي.بي قطاع النفط الذي ارتفع 0.7 بالمئة.

ومن بين التحركات الأبرز للأسهم، صعد سهم ستاندرد تشارترد 4.7 بالمئة بعد أن أعلن البنك عن أكبر عملية إعادة شراء للأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار ورفع توقعات أرباحه السنوية.

وقفز سهم سانت جيمس بليس البريطانية لإدارة الثروات 17.8 بالمئة بعدما قالت إنها تخطط لخفض التكاليف بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.

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