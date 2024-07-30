"المركزي الصيني" يضخ 30 مليار دولار سيولة في النظام المصرفي عبر إعادة شراء عكسية

المصدر: وام

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أجرى بنك الشعب الصيني “البنك المركزي" اليوم "الثلاثاء"، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 216.27 مليار يوان ”حوالي 30.31 مليار دولار أمريكي"، وبسعر فائدة 1.7 في المائة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) نقلا عن بيان للبنك المركزي الصيني أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي خلال نهاية الشهر الجاري.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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