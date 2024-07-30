ارتفاع قياسي في أرباح «فيليبس» الفصلية

المصدر: أمستردام - (د ب أ)

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أعلنت شركة فيليبس الهولندية، أمس، أن صافي دخل الشركة في الربع الثاني من العام، ارتفع إلى 452 مليون يورو (490 مليون دولار)، مقابل صافي دخلها في الفترة نفسها من العام الماضي، الذي بلغ 74 مليون يورو.

وبلغت أرباح السهم 0.48 يورو، مقارنة بـ0.07 يورو العام الماضي.

وبلغ الإيراد من العمليات المستمرة للسهم 0.33 يورو في الربع الأخير.

وبلغ الدخل المعدل من العمليات المستمرة 0.30 يورو، مقارنة بـ0.27 يورو العام الماضي.

وارتفع هامش الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة، ليصل إلى 11.1%، مقارنة بـ10.1% العام الماضي، مع تحسن في جميع قطاعات الأعمال.

وبلغت مبيعات المجموعة 4.46 مليارات يورو، مقارنة بـ4.47 مليارات يورو العام الماضي.

وبلغ نمو المبيعات القابلة للمقارنة 2%، وزاد حجم الطلبات القابلة للمقارنة بنسبة 9%.

وما زالت شركة فيليبس، في استشرافها للسنة المالية 2024، تتوقع نمواً في المبيعات القابلة للمقارنة، بنسبة تتراوح بين 3% و5%، وهامش ربح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل، بنسبة تتراوح بين 11% و11.5%، وتدفق نقدي حر يتراوح بين 0.9 مليار يورو، إلى 1.1 مليار يورو.

وأكدت الشركة من جديد ثقتها في تنفيذ خطة 2025، رغم إقرارها باستمرار شكوك.

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