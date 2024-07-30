الحذر يخيم على وول ستريت في انتظار قرار الفائدة وأرباح التكنولوجيا

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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خيم الحذر على تداولات وول ستريت أمس، مع استعداد المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، وتقرير الوظائف الحاسم بعد موجة بيع الأسهم الأخيرة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 100 نقطة أو 0.25%. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11 نقطة أو 0.02%. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 16 نقطة أو 0.05%.

أوروبا

وتراجعت الأسهم الأوروبية، بعدما بدأت مرتفعة بدعم من قطاع النفط العالمي وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، ومع سلسلة من نتائج الأرباح الإيجابية التي رفعت أيضاً معنويات السوق بشكل عام.

وأغلق مؤشر مؤشر ستوكس 600 منخفضاً بنسبة 0.18%، مع تداول معظم القطاعات والأسواق الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة باللون الأحمر. وانخفضت أسهم شركات السيارات بنسبة 1.35% لتقود الخسائر، في حين ارتفعت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.66%.وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.98%، وخسر مؤشر Dax الألماني بنحو 0.49%، فيما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.08%.

وارتفعت أسهم النفط والغاز 1.3%، وهي الزيادة الأعلى بين القطاعات في المنطقة.

وقفز سهم فيليبس 15% بعد أن أعلنت الشركة الهولندية المصنعة للأجهزة الطبية عن نتائج فصلية تفوق التوقعات، بدعم من ارتفاع الأرباح وتنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة.

وصعد سهم ميرك الألمانية 3.6% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها مدفوعة بشكل أساسي بأداء تشغيلي قوي في وحدتي الرعاية الصحية والإلكترونيات. وهوى سهم ريكيت بنكيزر 9.2% بعد رفع قرابة ألف دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة لتركيبة حليب إنفاميل للأطفال وضد مختبرات أبوت.

اليابان

وتعافى مؤشر نيكاي الياباني، من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من تحسن معنويات المستثمرين بعد إغلاق وول ستريت على ارتفاع نهاية الأسبوع الماضي.

وأغلق نيكاي على ارتفاع 2.13% عند 38468.63 نقطة وسط مكاسب واسعة النطاق. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.23% إلى 2759.67 نقطة.

وشهد أمس أول يوم مكاسب في تسع جلسات. وسجل المؤشر أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الين وتراجع أسهم الشركات التكنولوجية الأمريكية.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير استراتيجيي السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول «توقف تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية أخيراً... لذا يبدو أن هذا يسهم كعامل إيجابي» بالنسبة للأسهم اليابانية. وارتفعت جميع أسهم مؤشر نيكاي وعددها 225 باستثناء 11 سهماً، كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مما أعطى المؤشر دفعة قوية.

وصعد سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطين بالرقائق 3.7% و4.1% على الترتيب.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 2.3%.

وسجلت جميع مؤشرات القطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو مكاسب. وقفز سهم شين-إيتسو للكيماويات 8.6% بعد أن تجاوزت الشركة المصنعة لرقائق السيليكون توقعات الأرباح التشغيلية للفترة من أبريل إلى يونيو. وهوى سهم إيساي بنحو 13% بعد أن رفضت الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي عقار (ليكيمبي) الذي تنتجه الشركة لعلاج مرض الزهايمر المبكر.

شركات التأمين

وقفزت أسعار أسهم شركات التأمين اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية بشدة بعد إعلان شركة الاستشارات والوساطة المالية مورجان ستانلي إم.يو.إف.جي زيادة السعر المستهدف لأسهم عدد من شركات التأمين.

وارتفع سعر سهم شركة سومبو بنسبة 5.6% في حين رفعت شركة مورجان ستانلي يوم.إم.إف.جي السعر المستهدف له من 3310 ينات إلى 4290 يناً.

وارتفع سعر سهم طوكيو مارين 5.1% في حين ارتفع السعر المستهدف له من 6200 إلى 7420 يناً، وارتفع سهم إم.إس أند أيه.دي بنسبة 4.9% مع زيادة السعر المستهدف من 2780 إلى 3720 يناً. وارتفع سهم داي إيتشي لايف بنسبة 5.3% مع زيادة السعر المستهدف من 4500 ين إلى 5410 ينات.

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