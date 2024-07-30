كيف تم إزاحة «آيفون» عن عرش أبرز 5 هواتف في الصين؟

المصدر: مايكل أكتون

ت + ت - الحجم الطبيعي

«هواوي» و«شاومي» يعززان مراكزهما في الربع الثاني مع انخفاض حصة «آبل» من السوق

للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، خرجت «آبل» من قائمة الشركات الخمس الأكثر مبيعاً للهواتف الذكية في الصين خلال الربع الثاني من العام، بعد فقدان هواتف «آيفون» موقعها لصالح طرازات تنتجها شركات محلية لتصنيع الهواتف الذكية، من بينها «هواوي».

وفيما نمت الشحنات الصينية من الهواتف الذكية بنسبة 8.9% على أساس سنوي لتصل إلى 71.6 مليون وحدة، مسجلة نمواً للربع الثالث على التوالي مع تعافي السوق، شهدت «آبل» انخفاض مبيعاتها بنسبة 3.1%، وفقاً لبيانات أولية لمجموعة «إنترناشونال داتا غروب» البحثية.

رغم ذلك، لا تزال «آبل» تمتلك حصة سوقية في الصين أكبر مما كانت عليه في عام 2020، حيث تبلغ اليوم 13.6% اليوم مقارنة بـ8.3% في الربع الثالث من ذلك العام، بحسب بيانات «إنترناشونال داتا غروب».

وكشفت بيانات نشرتها أيضاً مجموعة «كاناليس» البحثية، عن أن الشركات الصينية تمثل أكبر خمسة بائعين في السوق المحلية. ودخلت شركة «شاومي» الصينية تلك القائمة بعد انخفاض حصة «آبل» السوقية بنقطتين مئويتين، رغم إعلانها خصومات على طرازاتها خلال الربع الجاري. وقالت «كاناليس» إن مبيعات «شاومي» من الهواتف الذكية استفادت من الضجة التسويقية لإطلاق «شاومي» أولى سياراتها الكهربائية باسم «إس يو 7». وتحل «فيفو» و«أوبو» و«أونور» وهي علامات تجارية صينية أخرى في المراكز الخمسة الأولى.

وشكلت المخاوف حيال احتدام المنافسة والملاحقة الحكومية لهواتف «آيفون» في الصين مشكلة مستمرة بالنسبة لـ«آبل» في الأشهر الأخيرة، في المقابل كانت هناك مؤشرات إيجابية تمثلت في نمو بأرقام مزدوجة في قطاع الخدمات الذي يشمل متجر التطبيقات «آب ستور» و«آبل باي» و«آبل تي في بلس».

وأصدرت «هواوي» سلسلة هواتفها الرائدة «ميت 60» في سبتمبر من العام الماضي.

وقالت نبيلة بوبال، مديرة البحوث لدى «إنترناشونال داتا غروب» في تعليقات لـ«فايننشال تايمز»: يتجاوز تراجع آبل في النصف الأول من 2024 مجرد عوامل موسمية، لأنه يأتي نتيجة ازدياد المنافسة من «هواوي»، اللاعب الرئيسي الوحيد في فئة الهواتف المتميزة غير «آبل».

ويشير البحث إلى أن تراجع «آبل» على أساس سنوي في الصين «تحسن بشكل طفيف» مقارنة بالربع الأول. وقالت بوبال: «قد يفقد التهديد الذي تشكله «هواوي» زخمه إذا لم تقدم ميزات الذكاء الاصطناعي قريباً، لأنه من المتوقع أن تكون هذه الميزات عناصر أساسية في الأجهزة المتميزة».

وستعلن «آبل» أرباحها عن الربع الثاني يوم الخميس المقبل، ويترقب المستثمرون أي إشارات عن طفرة في مبيعات «آيفون» على مستوى العالم. وتبنى تيم كوك، الرئيس التنفيذي، توقعات شديدة التفاؤل علناً بشأن إمكانية تعزيز الذكاء الاصطناعي للمبيعات في 2025.

وشدد محللو «بنك أوف أمريكا» على التوصية بـ«شراء» أسهم «آبل»، متوقعين دورة تحديث قوية لهواتف «آيفون» ستدوم لأعوام، بدعم من قاعدة مستخدمين كبيرة تستخدم طرازات أقدم ستجذبهم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وكشفت الشركة عن «آبل إنتليجنس» في مؤتمرها السنوي للمطورين في يونيو. وأفادت «آبل» بأن مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي ستعمل على تشغيل «سيري» بشكل أكثر ذكاء وستقدم أدوات جديدة، مثل ميزات تحرير الصور، وتوليد رموز تعبيرية مخصصة، وأدوات للمساعدة في الكتابة.

وستمنح شراكة «آبل» مع «أوبن إيه آي» المستخدمين وصولاً مجانياً لـ«تشات جي بي تي»، ما سيسمح لهم بالاستفادة من نماذجها الأكبر للذكاء الاصطناعي. ومن المُرجح إعلان الشركة عن هاتفها الجديد «آيفون 16» في سبتمبر.

وبعد بداية متعثرة، ارتفعت أسهم «آبل» بنسبة 17% منذ بداية 2024، واستعادت الشركة مركزها باعتبارها أكثر الشركات الأمريكية المدرجة قيمة من «مايكروسوفت» و«إنفيديا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز