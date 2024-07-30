ارتفاع جماعي للعملات المشفرة.. وبتكوين تقفز 3.5 %

المصدر: (دبي - البيان)

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لامس سعر «بتكوين» أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو بعد أن أبدى دونالد ترامب تأييداً متزايداً للعملات المشفرة، وفي ظل توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، التي عززت معنويات المستثمرين.

وقفزت عملة بتكوين بنسبة 3.5%، مسجلة 69,755 دولاراً. وارتفعت عملة ايثريوم أيضاً بنسبة 4.6% مسجلة نحو 3,376 دولاراً.

كما ارتفعت عملة سولانا بنسبة 6% مسجلة 193.13 دولاراً، وعملة بي إن بي بنسبة 2.6% إلى 594.35 دولاراً.

وكان ترامب قال عن بتكوين إن الولايات المتحدة يجب أن تهيمن على هذا القطاع وإلا فإن الصين ستفعل ذلك. ووعد بإنشاء مجلس رئاسي للعملات المشفرة، وإقالة رئيس البورصة الذي يعرقل العملات المشفرة. وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في «بيبر ستون غروب»، إن خطاب الرئيس السابق في مؤتمر «بتكوين» في ناشفيل عزز العملة المشفرة الأصلية، وجعلها «قضيةً انتخابيةً رئيسيةً».

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