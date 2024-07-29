أرباح ماكدونالدز دون التوقعات.. والمبيعات تتراجع 1%

المصدر: نيويورك - وكالات

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أعلنت ماكدونالدز نتائج الربع الثاني من العام 2024، حيث جاءت الأرباح والإيرادات دون التوقعات، مسجلة أول انخفاض في مبيعاتها منذ الربع الرابع من العام 2020.

وانخفضت مبيعات ماكدونالدز بنسبة 1 % مقارنة مع توقعات بنمو 0.4 %، وقالت الشركة إن مبيعاتها في أمريكا انخفضت 0.7 %، وشهدت الصين واليابان أيضاً انخفاضاً في مبيعات المتاجر بنسبة 1.3 ٪، فيما لا تزال الشركة تتعامل مع تداعيات مقاطعة العلامة التجارية في الشرق الأوسط، وتستمر المبيعات في الصين في النضال.

وبلغت ربحية السهم 2.97 دولار معدل مقابل توقعات بتحقيق 3.07 دولارات، فيما بلغت الإيرادات 6.49 مليارات دولار مقابل توقعات بتحقيق 6.61 مليارات دولار، وهي نفسها التي حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت شركة الوجبات السريعة عن صافي دخل في الربع الثاني بلغ 2.02 مليار دولار، أو 2.80 دولار للسهم، بانخفاض من 2.31 مليار دولار، أو 3.15 دولارات للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي. باستثناء الرسوم المتعلقة بالبيع المستقبلي لأعمالها في كوريا الجنوبية وغيرها من العناصر، حققت ماكدونالدز 2.97 دولار للسهم.

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