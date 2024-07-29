الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من النفط وزيادة الأرباح

المصدر: فرانكفورت - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بدعم من قطاع النفط العالمي وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، ومع سلسلة من نتائج الأرباح الإيجابية التي رفعت أيضاً معنويات السوق بشكل عام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة خلال التداولات بعد أن سجل مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسهم النفط والغاز 1.3 بالمئة، وهي الزيادة الأعلى بين القطاعات في المنطقة.

وقفز سهم فيليبس 8.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الهولندية المصنعة للأجهزة الطبية عن نتائج فصلية تفوق التوقعات، بدعم من ارتفاع الأرباح وتنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة.

وصعد سهم ميرك الألمانية 3.6 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها مدفوعة بشكل أساسي بأداء تشغيلي قوي في وحدتي الرعاية الصحية والإلكترونيات.

وهوى سهم ريكيت بنكيزر 9.2 بالمئة بعد رفع قرابة ألف دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة لتركيبة حليب إنفاميل للأطفال وضد مختبرات أبوت.

وخلصت هيئة محلفين يوم الجمعة إلى أن تركيبة حليب الأطفال الخدج المتخصصة التي تنتجها أبوت تسببت في إصابة فتاة من ولاية إلينوي الأمريكية بمرض معوي خطير، وأمرت شركة الرعاية الصحية بدفع تعويضات بقيمة 495 مليون دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز