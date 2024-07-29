الأسهم اليابانية تبدأ التعافي.. وشركات التأمين تحلق

المصدر: طوكيو - وكالات

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تعافى المؤشر نيكاي الياباني، الاثنين، من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من تحسن معنويات المستثمرين بعد إغلاق وول ستريت على ارتفاع نهاية الأسبوع الماضي.

وأغلق نيكاي على ارتفاع 2.13 بالمئة عند 38468.63 نقطة وسط مكاسب واسعة النطاق.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.23 بالمئة إلى 2759.67 نقطة.

وشهد الاثنين أول يوم مكاسب في تسع جلسات. وسجل المؤشر أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الين وتراجع أسهم الشركات التكنولوجية الأمريكية.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة في ظل مسارعة المستثمرين إلى العودة إلى الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا التي كانت قد أثارت موجات بيع واسعة النطاق في وقت سابق من الأسبوع، وعززت بيانات التضخم الأمريكية التفاؤل حيال بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة قريباً.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير استراتيجيي السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول «توقف تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية أخيراً... لذا يبدو أن هذا يسهم كعامل إيجابي» بالنسبة للأسهم اليابانية.

وارتفعت جميع أسهم المؤشر نيكاي وعددها 225 باستثناء 11 سهماً، كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مما أعطى المؤشر دفعة قوية.

وصعد سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطين بالرقائق 3.7 بالمئة و4.1 بالمئة على الترتيب.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، 2.3 بالمئة.

وسجلت جميع مؤشرات القطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو مكاسب.

يأتي الارتفاع قبيل اجتماعي السياسة لبنك اليابان والمركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو. وقفز سهم شين-إيتسو للكيماويات 8.6 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة المصنعة لرقائق السيليكون توقعات الأرباح التشغيلية للفترة من أبريل إلى يونيو.

وهوى سهم إيساي بنحو 13 بالمئة بعد أن رفضت الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي عقار (ليكيمبي) الذي تنتجه الشركة لعلاج مرض الزهايمر المبكر.

شركات التأمين

وقفزت أسعار أسهم شركات التأمين اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية بشدة بعد إعلان شركة الاستشارات والوساطة المالية مورجان ستانلي إم.يو.إف.جي زيادة السعر المستهدف لأسهم عدد من شركات التأمين، حيث قالت إن القطاع جذاب بفضل «الكثير من محفزات النمو المحتملة»، بما في ذلك الزيادة المحتملة في توقعات الأرباح وعائدات المساهمين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان شركة الاستشارات الذي أعده عدد من المحللين بينهم أتسورو تاكيمورا إن المكاسب الرأسمالية لشركات التأمين من بيع حصص الأسهم التي تمتلكها يمكن أن تتجاوز المستهدف.

وكان المؤشر الفرعي لأسهم شركات التأمين الأفضل أداءً بين 33 مؤشراً فرعياً للأسهم المدرجة على مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في بورصة طوكيو، حيث ارتفع بنسبة 4.9 % في تعاملات اليوم.

وارتفع سعر سهم شركة سومبو بنسبة 5.6% في حين رفعت شركة مورجان ستانلي يوم.إم.إف.جي السعر المستهدف له من 3310 ينات إلى 4290 يناً.

وارتفع سعر سهم طوكيو مارين بنسبة 5.1% في حين ارتفع السعر المستهدف له من 6200 إلى 7420 يناً، وارتفع سهم إم.إس أند أيه.دي بنسبة 4.9 % مع زيادة السعر المستهدف من 2780 إلى 3720 يناً. وارتفع سهم داي إيتشي لايف بنسبة 5.3 % مع زيادة السعر المستهدف من 4500 ين إلى 5410 ينات.

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