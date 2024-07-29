ارتفاع جماعي للعملات المشفرة وبتكوين تقفز 3.5% وتلامس 70 ألف دولار مجدداً

المصدر: دبي - البيان

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شهدت العملات المشفرة ارتفاعات جماعية، حيث قفزت عملة بتكوين بأكثر من 3% خلال التداولات الصباحية اليوم الاثنين، مقتربة من مستوى 70 ألف دولار بعدما تلقت دعم من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.

وارتفعت العملة المشفرة بنسبة 3.5%، مسجلة 69,755 دولار.

كما ارتفعت عملة ايثريوم أيضاً بنسبة 4.6% مسجلة نحو 3,376 دولار.

وارتفعت عملة سولانا بنسبة 6% مسجلة 193.13 دولار، وعملة بي إن بي بنسبة 2.6% إلى 594.35 دولار.

وكان ترامب قال عن بتكوين يوم السبت أمام نحو 20 ألف مستثمر في العملات المشفرة إن الولايات المتحدة يجب أن تهيمن على هذا القطاع وإلا فإن الصين ستفعل ذلك. ووعد ترامب بإنشاء مجلس رئاسي للعملات المشفرة، وإقالة رئيس البورصة الذي يعرقل العملات المشفرة.

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