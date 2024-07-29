2.65 تريليون دولار إيرادات الشركات الصينية الحكومية في النصف الأول

المصدر: بكين - وكالات

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أعلنت لجنة إدارة وإشراف الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني، عن تحقيق الشركات المملوكة للدولة إيرادات إجمالية بلغت 19.2 تريليون يوان (حوالي 2.65 تريليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب ما أوردته صحيفة الشعب اليومية أونلاين.

وأظهرت البيانات النصف سنوية التي أعلنتها اللجنة، عن تحقيق الشركات المملوكة للدولة أرباحاً إجمالية قدرها 826.78 مليار يوان (حوالي 114 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024.

كما بلغت استثمارات هذه الشركات في الأصول الثابتة نحو 2.9 تريليون يوان (حوالي 400 مليار دولار). من جهة أخرى سجلت الشركات التي تشرف عليها وتديرها الحكومات المحلية في الصين، زيادة بنسبة 10.4 في المائة في الإنفاق على البحث والتطوير والذي بلغ 249.57 مليار يوان (35 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، وفقاً للجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة.

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