ترامب يتعهد بتحويل أمريكا إلى عاصمة للعملات المشفرة

المصدر: دبي - محمود حسن

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تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بدعم العملات المشفرة في الولايات المتحدة وضمها إلى أجندته «أمريكا أولاً»، حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، حسب ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

ويعد صعود الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب إلى المنصة الرئيسية، لمخاطبة أكبر تجمع لمستثمري العملات المشفرة بشكل مباشر، هو الأحدث في حملة استمرت شهوراً لجذب مجموعة العملات المشفرة، بما في ذلك قبول التبرعات في شكل رموز افتراضية، والتعهد بإنهاء «حرب الرئيس جو بايدن على العملات المشفرة»، والدعوة إلى أن يتم تصنيع جميع عملات البتكوين المستقبلية في أمريكا، فيما تدرس نائبة الرئيس الحالي والمرشحة المحتملة كامالا هاريس موقفها وسياساتها.

وفي خطابه الذي استغرق 50 دقيقة، قدم الرئيس السابق سلسلة من الوعود لدعم صناعة العملات المشفرة، إذ تعهد بتشكيل مجلس استشاري رئاسي لصناعة العملات المشفرة.

وقال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إن الولايات المتحدة إذا لم تتبنَ العملات المشفرة وتكنولوجيا البتكوين، فستهيمن عليها الصين ودول أخرى، حيث يرى ترامب أن عملة البتكوين لا تهدد الدولار.

وأضاف ترامب، خلال أكبر مؤتمر للبتكوين في ناشفيل، السبت، أمام نحو 20 ألفاً من المؤيدين للعملة المشفرة والمديرين التنفيذيين بالصناعة، إنه «ممتلئ بالاحترام والإعجاب» بما حققه مجتمع البتكوين.

وقال: «لقد انتهكت حكومتنا لفترة طويلة القاعدة الأساسية التي يعرفها كل من يستخدم البتكوين عن ظهر قلب: لا تبِع بتكوين الخاص بك أبداً».

وأردف: «البتكوين ليست مجرد معجزة تكنولوجية، بل هي معجزة التعاون والإنجاز البشري». «البتكوين في طريقها إلى القمر، وأريد من الولايات المتحدة أن تقود الطريق».

وذكر أنه يريد أن يتم تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وقال: «أعرض خطتي لضمان أن تكون الولايات المتحدة عاصمة الكوكب للعملات المشفرة».

وأضاف إن «اضطهاد» صناعة العملات المشفرة سينتهي إذا تم انتخابه في اقتراع نوفمبر المقبل، وأنه سيطرد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر من الهيئة في اليوم الأول. وأشار إلى أنه سيحتفظ بكل وظيفة مرتبطة بعملة البتكوين في أمريكا إذا نجح في الانتخابات، وسيعين مجلساً استشارياً رئاسياً للعملة المشفرة والبتكوين.

وتضمنت الخطة التي عرضها ترامب أيضاً أمر وزارة الخزانة بالتوقف عن إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي، موضحاً أنه سيكون هناك لوائح، ولكن القواعد ستكتب من قبل أشخاص يحبون صناعة العملات المشفرة، وليس الذين يكرهونها.

وقال المرشح الرئاسي: إن البتكوين والعملات المشفرة سترتفع بشكل كبير الفترة المقبلة تحت إدارته «كما لم يحدث من قبل»، مضيفاً إنه سينشئ مخزوناً وطنياً استراتيجياً للبتكوين إذا انتخب.

وأوضح أن سياسته ستتضمن الاحتفاظ بـ 100% من جميع البتكوين الموجودة في الولايات المتحدة في المستقبل، مكرراً تعهده بتخفيف عقوبة السجن مدى الحياة لروس أولبريخت، العقل المدبر لموقع طريق الحرير، (الذي تضمن أنشطة غير قانونية عبر الإنترنت)، قائلاً «كفى».

8.8 مليارات دولار

ووفق «وول ستريت جورنال»، تتحفظ الحكومة الأمريكية حاليا بنحو 164 ألف عملة بتكوين، تم ضبطها من مجرمي الإنترنت وأسواق الإنترنت المظلم، والتي تبلغ قيمتها حوالي 8.8 مليارات دولار بالقيمة السوقية الحالية.

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن السيناتور جي دي فانس، الذي اختاره ترامب نائباً له في حملته الانتخابية، كان مناصراً للعملات المشفرة، وامتلك أكثر من 100 ألف دولار من عملة البتكوين حتى عام 2022.

تحولات ترامب

يذكر أن ترامب عندما كان رئيساً للولايات المتحدة، قال في يوليو 2019، إنه «ليس من محبي» البتكوين والعملات المشفرة الأخرى. وقال إن الرموز ليست نقوداً، وإن قيمتها «مبنية على الهواء»، وحذر وقتها من أن الأصول المشفرة غير المنظمة يمكن أن تساعد في تسهيل تجارة المخدرات، من بين «أنشطة غير قانونية أخرى».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس في عام 2021 قال ترامب: «يبدو أن البتكوين مجرد عملية احتيال. أنا لا أحبها لأنها عملة أخرى تنافس الدولار». وتابع: «أريد أن يكون الدولار عملة العالم، هذا ما قلته دائماً». لكن بعد خمس سنوات، وخسارة الانتخابات الرئاسية، وملايين الدولارات من جماعات الضغط للعملات المشفرة، أصبح المرشح الرئاسي الجمهوري الآن على رأس أكبر مؤتمر للبتكوين لهذا العام في ناشفيل.

تبرعات بالعملات المشفرة

وجمع ترامب أكثر من 4 ملايين دولار في مزيج من العملات المشفرة، بما في ذلك البتكوين والإيثريوم والعملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي USDC والعديد من عملات الميم، مع مساهمين من 12 ولاية. وكان التوأمان مليارديرا العملات المشفرة والمستثمران المغامران تايلر وكاميرون وينكلفوس على رأس الحملة، حيث ساهم كل منهما بمبلغ 15.57 بتكوين، أو ما يزيد قليلاً على مليون دولار في وقت تبرعهما، وفقاً لإيداع لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية، لكنهما تلقيا استرداداً جزئياً، لأن المساهمات تجاوزت الحد الأقصى البالغ 844.6 ألف دولار.

وهناك عدد من المستثمرين المغامرين الآخرين المؤيدين للعملات المشفرة، والذين تعهدوا بملايين الدولارات لحملة ترامب أيضاً.

وأخبر المستثمران الاستثماريان مارك أندريسن وبن هورويتز، موظفي Andreessen Horowitz (a16z)، أنهما يخططان لتقديم تبرعات كبيرة للجان العمل السياسي التي تدعم حملة ترامب. ويدعم شركاء Sequoia Capital ترامب، وكذلك المستثمر الاستثماري ديفيد ساكس، الذي ساعد الرئيس السابق في جمع 12 مليون دولار في حملة لجمع التبرعات استضافها في منزله في سان فرانسيسكو. وكان المسؤولون القانونيون الرئيسيون لبورصة العملات المشفرة المركزية Coinbase وعملاق بلوكتشين Ripple هناك.

ويساهم هؤلاء الأعضاء من النخبة التكنولوجية أيضاً بشكل كبير في لجان العمل السياسي الفائقة المؤيدة للعملات المشفرة مثل Fairshake، التي جمعت أكثر من 200 مليون دولار لانتخاب مرشحين مؤيدين للعملات المشفرة.

كامالا هاريس تدرس موقفها

وقال منظمو مؤتمر «بتكوين 2024» إنهم كانوا في محادثات لفترة وجيزة لظهور نائبة الرئيس الحالي والمرشحة المحتملة كامالا هاريس في المؤتمر، رغم أنها رفضت في النهاية. لكن رجل الأعمال الملياردير مارك كوبان نشر على موقع X، أن حملة هاريس تواصلت مع أسئلة حول العملات المشفرة، لذلك يبدو أن نائبة الرئيس لا تزال تدرس موقفها وسياساتها في هذا المجال إذا تم انتخابها رئيسة.

وقال النائب الديمقراطي من ولاية كارولينا الشمالية، وايلي نيكل، لشبكة سي إن بي سي: «أعتقد أننا سنسمع من نائبة الرئيس هاريس قريباً بشأن هذا الأمر. وأنا متفائل جداً بأننا سنحصل على إعادة ضبط. وأعتقد أن هذا سيكون مهماً بشكل كبير». «هذه القضية لن تذهب إلى أي مكان. وعلينا أن نتأكد من أننا نستمر في تبني هذا بطريقة ثنائية الحزبية».

وبدأ فريق هاريس بالفعل في التواصل مع أشخاص مقربين من شركات التشفير لإعداد اجتماعات، حسبما ذكرت فاينانشال تايمز. وأشارت تقارير لشبكة إن بي سي نيوز إلى أن فريق كامالا هاريس يتطلع إلى كسب دعم بعض المانحين من شركات التكنولوجيا الكبرى، والذين ظل العديد منهم على الهامش حينما كان الرئيس جو بايدن في السباق. لكن نبرتهم تتغير الآن بعد أن أصبح نائب الرئيس المرشح الفعلي للحزب.

من المفيد لها أن هاريس تتمتع بسجل طويل في كاليفورنيا، حيث كانت تجمع الأموال في مجتمع التكنولوجيا لسنوات، بما في ذلك من أولئك الذين يعملون في أمازون، وألفابت، ومايكروسوفت، وآبل. قال ستيف ويستلي، وهو مستثمر رأسمالي مغامر ومرشح سابق لمنصب حاكم كاليفورنيا، لشبكة إن بي سي نيوز: «التحول الذي حدث في الأيام الثلاثة الماضية دراماتيكي. لا أعتقد أنني رأيت مثل هذا الارتفاع في الحماس في أي حملة شاركت فيها».

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تواصل مستشارون للمرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس مع شركات التشفير الكبرى «لإعادة ضبط» العلاقات بين حزبها الديمقراطي وقطاع ظهر كداعم مهم لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وقال أربعة أشخاص مطلعون على الأمر، إن أعضاء فريق هاريس اتصلوا بأشخاص مقربين من شركات التشفير من أجل عقد لقاءات في الأيام الأخيرة. وقال اثنان من الأشخاص إن هؤلاء يشملون بورصة Coinbase الرائدة، وشركة العملات المستقرة Circle، ومجموعة مدفوعات البلوكتشين Ripple Labs، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وأشار المستشارون الخارجيون للحملة إلى أن هاريس أرادت تغيير التصور بين العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في أمريكا بأن الديمقراطيين مناهضون للأعمال. قال أحد الأشخاص إن حملتها كانت تستخدم تغيير القيادة في التذكرة الديمقراطية (مع ترشيحها المحتمل بدلاً من الرئيس الحالي جو بايدن) كفرصة لإعادة ضبط العلاقات مع صناعة التكنولوجيا، التي شعرت بأنها مستهدفة من إدارة بايدن، وخصوصاً في مسائل مكافحة الاحتكار. وقال أحد الأشخاص المقربين من حملة هاريس إن الرسالة الأساسية التي تريد هاريس توجيهها هي أن الديمقراطيين مؤيدون للأعمال.

وتستهدف هاريس استعادة أولئك في مجتمع التكنولوجيا، وكثير منهم في ولاية كاليفورنيا، الذين ابتعدوا عن الحزب احتجاجاً على التهديد بفرض ضرائب جديدة أو تنظيم صناعتهم.

وتأمل بعض شركات العملات المشفرة أن تكون هاريس أكثر تعاطفاً معهم، حيث قال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة العملات المشفرة: «إن حقيقة رغبتها في الاستماع هي أمر مهم. مع بايدن، لا يمكنك حتى الحصول على اجتماع، وذلك ترك الناس لديهم رؤية سيئة لإدارة بايدن».

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