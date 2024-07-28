ترامب يعلن دعمه للعملات المشفرة ويضمها إلى أجندته "أميركا أولاً"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن نيته دعم العملات المشفرة في الولايات المتحدة وضمها إلى أجندته "أميركا أولاً"، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، وذلك وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

خلال مشاركته في مؤتمر "البيتكوين" الذي أقيم يوم السبت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، ألقى ترامب كلمة أمام نحو 20 ألف من داعمي العملات المشفرة والمديرين التنفيذيين في الصناعة.

وأوضح ترامب أن دافعه لحضور المؤتمر يمكن تلخيصه في عبارته الشهيرة: "أميركا أولاً". وقال: "إذا كانت العملات المشفرة ستشكل المستقبل، فأنا أرغب أن يكون تعدينها وتصنيعها في الولايات المتحدة".

وخلال خطابه الذي استمر 50 دقيقة، قدم الرئيس السابق عدة وعود لدعم صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك تعهده بتشكيل مجلس استشاري رئاسي مخصص لهذه الصناعة.

وأكدت وكالة "بلومبيرغ" أن ترامب قال: "سنضع لوائح، ولكن من الآن فصاعدًا، ستتم صياغة القواعد من قبل الأشخاص الذين يحبون الصناعة، وليس من يكرهونها"، مشيراً إلى نيته إقالة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر، وهو ما لاقى استحساناً من الحضور.

وفي تصريحاته، قال ترامب: "أقدم خطتي لضمان أن تصبح الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم وقوة بيتكوين العظمى في العالم.. وسنحقق ذلك".

طالما تمنت صناعة العملات المشفرة أن تنشئ الولايات المتحدة احتياطياً من البيتكوين يضاهي احتياطيها من الذهب، مما سيضفي الشرعية على العملة المشفرة ويثبت سعرها.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تحتفظ الحكومة الأمريكية حالياً بنحو 164 ألف بيتكوين تم ضبطها من مجرمي الإنترنت وأسواق الإنترنت المظلم، وتبلغ قيمتها حوالي 8.8 مليارات دولار بالقيمة السوقية الحالية.

تعتبر هذه التصريحات تحولاً في مواقف ترامب، حيث أعرب خلال فترة رئاسته عن شكوكه تجاه العملات المشفرة، قائلاً إنه "ليس من المعجبين" وأن قيمتها "مبنية على الهواء"، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ".

ويعكس هذا التحول الأهمية المتزايدة للصناعة في الساحة السياسية الأمريكية، مع سعي المديرين التنفيذيين لدعم المرشحين الذين يتبنون سياسات داعمة للأصول الرقمية، من خلال تبرعات مالية أكبر من أي وقت مضى. كما يعكس رغبة ترامب في جذب ناخبين جدد في حملته الرئاسية الثالثة، بحسب الوكالة.

من جهة أخرى، ذكرت "وول ستريت جورنال" أن السناتور جي دي فانس، الذي اختاره ترامب نائباً له في حملته الانتخابية، يعد مناصراً للعملات المشفرة، وكان يمتلك أكثر من 100 ألف دولار من عملة البيتكوين حتى عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز