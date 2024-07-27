ارتفاع الأرباح الصناعية للصين خلال النصف الأول من 2024

المصدر: وام

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ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 3.5 % على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء الصينية.

وأظهرت نتائج البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، اليوم، أن الأرباح المجمعة للشركات الصناعية الكبرى، التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.81 مليون دولار أمريكي)، وصلت إلى 3.51 تريليونات يوان خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وفي يونيو الماضي، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3.6 % على أساس سنوي، وفقا للهيئة.

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