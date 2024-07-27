2368.7 دولاراً سعر عقود الذهب الآجلة

المصدر: (لندن - البيان)

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مع ترقب المستثمرين صدور قراءة مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تقدم المزيد من الدلائل حول مسار الفائدة.

وخلال التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس 0.65% إلى 2368.70 دولاراً للأوقية. وارتفع سعر التسليم الفوري 0.25% عند 2370.38 دولاراً للأوقية، لكنه يتجه لتسجيل خسارة هذا الأسبوع بأكثر من 1%.

واستقرت عقود الفضة تسليم سبتمبر عند 27.93 دولاراً للأوقية، وكذلك سعر البلاتين عند 936.46 دولاراً.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق تباطؤ المؤشر على أساس سنوي إلى 2.5%.

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