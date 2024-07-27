النفط في طريقه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية

المصدر: (لندن - رويترز)

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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، أمس، إلا أنها تظل في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع بسبب ضعف الطلب في الصين؛ أكبر مستورد للخام في العالم، وتوقعات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة والعنف المتصل بها في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 15 سنتاً أو 0.2%، إلى 82.52 دولاراً خلال التعاملات. كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر 13 سنتاً أو 0.2% إلى 78.41 دولاراً.

وتفوق خسائر أوسع نطاقاً تكبدتها أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية مكاسب أمس وأول من أمس التي تحققت بصورة رئيسية بفضل بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل أسرع من المتوقع بالربع الثاني. وهبط كلا الخامين نحو 5% في الأسابيع الثلاثة الماضية، ويجري تداول برنت بتراجع هامشي هذا الأسبوع، بينما هبط خام غرب تكساس أكثر من 2%.

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