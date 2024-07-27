«بتروبراس» نحو تقديم عرض لإعادة شراء مصفاة من «مبادلة»

المصدر: ريو دي جانيرو - رويترز

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أعلنت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة النفط البرازيلية التي تديرها الحكومة بتروبراس بصدد إتمام الفحص النافي للجهالة من أجل تقديم عرض لشراء مصفاة ماتاريبي التي باعتها لصندوق مبادلة السيادي في أبوظبي مقابل 1.65 مليار دولار في 2021.

وطرح مقترح إعادة الشراء المحتملة العام الماضي عندما اقترحت مبادلة استثماراً مشتركاً في نشاط التكرير التقليدي ومصفاة حيوية جديدة تشارك البنية الأساسية مع مصفاة ماتاريبي في ولاية باهيا، حيث يتمتع حزب العمال الذي يتزعمه لولا بشعبية واسعة.

وقال وزير التعدين والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا لرويترز هذا الأسبوع «إذا سألتني عما إذا كان ينبغي للبرازيل بيع مصاف، فسأجيب بشكل قاطع: لا». وقال في مقابلة إنه يتحدث أيضاً إلى ممثلي مصفاة ماتاريبي لكنه قال إن بتروبراس لن تدخل في اتفاق إلا إذا كانت إعادة الشراء «مجدية اقتصادياً».

وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بأن بتروبراس كانت تخطط في البداية لشراء 80% في ماتاريبي وضخ استثمار أقلية في مصنع للوقود الحيوي مع مبادلة. وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كانت الصفقة ستمضي قدماً بالتفاصيل ذاتها بعد أن استبدل لولا الرئيس التنفيذي لشركة بتروبراس في مايو.

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