صناديق إيثيريوم المتداولة.. إضافة قوية لسوق الأصول المشفرة

المصدر: ويل شميت

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برزت «بلاك روك» و«بيت وايز» و«فيدليتي» باعتبارها رائدة مبكرة بين الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر مباشرة في عملة «إيثيريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة على مستوى العالم.

وتلقت الصناديق نحو 267 مليون دولار و204 ملايين دولار و71 مليون دولار على الترتيب يوم الثلاثاء الماضي، أول أيام التداول، بعد أن سحب المستثمرون قرابة 484 مليون دولار من المنافسة الأقدم، «غراي سكيل إنفستمنتس»، لكنها الأكثر تكلفة، بحسب بيانات «بلومبرغ إنتليجنس».

واجتذبت الصناديق التسعة الجديدة المتداولة في البورصة التي تستثمر في «إيثيريوم» نحو 108 ملايين دولار، لتحقق إجمالي تداول بحوالي 1.1 مليار دولار بصفة عامة.

وحصلت صناديق أسواق الأسهم على الموافقة النهائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقت مبكر من الأسبوع، ما منح سوق الأصول المشفرة موطئ قدم أكثر رسوخاً في التمويل العام بعد إطلاق صناديق «بيتكوين» المتداولة في البورصة في يناير الماضي.

ومع ذلك، تعد التدفقات إلى صناديق «إيثيريوم» المتداولة في البورصة أصغر كثيراً من الحجم والتدفقات المتجهة إلى صناديق «بيتكوين» المتداولة في البورصة، التي اجتذبت مبالغ أكبر تُقدر بنحو 655 مليون دولار وبلغ إجمالي حجم تداولها قرابة 4.7 مليارات دولار في يومها الأول.

وأفاد متداولون ومسؤولون تنفيذيون أنه من المستبعد مضاهاة «إيثيريوم» للأداء الرائع لـ«بيتكوين»، لأنها ليست معروفة بالقدر ذاته، كما أنها تتمتع بوظيفة وقصة استثمارية مختلفة عن «بيتكوين».

وتعد القيمة السوقية لـ«بيتكوين» البالغة 1.3 تريليون دولار أكبر كثيراً من القيمة السوقية لـ«إيثيريوم» المقدرة بـ 412 مليار دولار، لكن تجدر الإشارة إلى استخدام «إيثيريوم» باعتبارها منصة لبناء مشروعات لعملات مشفرة جديدة.

ويمكن استخدام رمز إيثير الأصلي، وهو الوقود الذي تعمل به «إيثيريوم»، في إدرار عائد على المستخدم عند تخزينها، للمساعدة على تأمين المعاملات على شبكة «إيثيريوم» والتحقق منها.

رغم ذلك، لا يزال يتحتم على الهيئة التنظيمية إيضاح إذا ما كان النشاط مؤهلاً ليكون ورقة مالية، والتي حظرت على مصدري الصناديق المتداولة في البورصة المشاركة في تخزين العملة.

وقالت مقدمة البيانات «سي سي داتا» الأربعاء الماضي إنه «في ضوء التدفقات الخارجة التي فاقت التوقعات من غراي سكيل إيثيريوم تراست، فإن هذه التدفقات الواردة تتماشى مع إجماع التوقعات البالغ نحو 20 % من أصول صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الخاضعة للإدارة».

وبالنسبة لـ«غراي سكيل»، التي حولت صندوق «إيثيريوم ترست» إلى صندوق متداول في البورصة، فقد أبقت على رسوم الإدارة التي تفرضها البالغة 2.5 %، وهي أعلى من الرسوم التي يفرضها منافسوها. كما أطلقت «غراي سكيل» صندوقاً «أصغر» أقل تكلفة متداول في البورصة لـ«إيثير»، اجتذب نحو 15 مليون دولار بحسب بيانات «بلومبرغ».

وجاء إطلاق صناديق «إيثيريوم» المتداولة في البورصة بعد موافقة مبدئية مفاجئة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في مايو.

وذكر زاك باندل، رئيس البحوث لدى «غراي سكيل»، أن المستثمرين «ربما يقللون من أهمية هذا الإنجاز للدورة الحالية للسوق ولصناعة الأصول المُشفرة على المدى الطويل».

وتشير التقديرات التي جمعتها «سي سي داتا» إلى توقع المحللين والمجموعات البحثية، بتحفظ، أن تجمع صناديق «إيثيريوم» المتداولة في البورصة ما يزيد على 3.5 مليارات دولار معاً على مدى الأشهر الستة المقبلة، وتتراوح التقديرات بين 7.5 مليارات ومليار دولار.

من جهة أخرى، جمعت صناديق «بيتكوين» المتداولة في البورصة أموالا جديدة تتخطى 17 مليار دولار مجتمعة منذ بداية التداول عليها في يناير، ويأتي صندوق «آي شيرز بيتكوين تراست» التابع لـ «بلاك روك» في مقدمتهم، ويحوي أصولاً بقيمة 22 مليار دولار تقريباً. وارتفعت أسعار «بيتكوين» و«إيثيريوم» بنحو 50 % و45 % على الترتيب منذ بداية 2024.

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