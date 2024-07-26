«زد إف» لقطع غيار السيارات تعتزم شطب 14 ألف وظيفة في ألمانيا

المصدر: د ب ا

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تعتزم شركة تصنيع قطع غيار السيارات الألمانية "زد إف" شطب ما يصل إلى 14 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول نهاية عام 2028. وأعلنت الشركة اليوم الجمعة في فريدريشسهافن أنه يجري الآن تحديد عدد الوظائف التي سيُجرى شطبها في كل موقع بالشركة.

وجاء في بيان للشركة: "بقدر الإمكان من المفترض أن يتم شطب الوظائف بطريقة مقبولة اجتماعيا بناء على الهيكل الديموغرافي للقوى العاملة في الشركة وتنقل القوى العاملة".

وتخطط الشركة لإنشاء اتحادات لمواقعها ذات الهياكل الأصغر حجما. وتوظف الشركة حاليا 54 ألف شخص في ألمانيا.

ولم تطبق الشركة المثقلة بالديون برنامج تقشف صارم إلا بحلول الربيع الماضي، وأعلنت في فبراير الماضي أن نفقاتها على مستوى العالم ستنخفض هذا العام والعام المقبل بمقدار نحو ستة مليارات يورو. وبهذه الطريقة تسعى الشركة لجعل نفسها في وضع أفضل للتعامل مع التحول إلى التنقل الكهربي اعتبارا من عام 2026.

وكان رئيس "زد إف"، هولغر كلاين، قد أعلن بالفعل في أبريل الماضي أن عدد موظفي الشركة في ألمانيا لن يستمر على هذا النحو في المستقبل، وقال: "من خلال الإجراءات التي اتخذناها الآن، نريد تعزيز قدرتنا التنافسية وتعزيز مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة في قطع غيار السيارات على مستوى العالم".

ويرجع السبب الرئيسي لإجراءات التقشف إلى ارتفاع ديون الشركة، والتي تعود في المقام الأول إلى الاستحواذ على شركة صناعة قطع غيار السيارات "تي آر دابليو" وشركة "وابكو" المتخصصة في الفرامل. وتدفع "زد إف" حاليا مئات الملايين من اليورو كفوائد، على حساب مجالات البحث والتطوير. وفي الوقت نفسه، سيتعين على الشركة، التي تملك أغلبية مؤسسة "تسبلين" في مدينة فريدريشسهافن، استثمار مليارات اليورو خلال السنوات المقبلة حتى تتمكن من التحول إلى التنقل الكهربي.

ويعمل حوالي 169 ألف شخص في الشركة على مستوى العالم، ولديها أكثر من 160 موقع إنتاج في 31 دولة. وفي عام 2023 حققت الشركة مبيعات بلغت حوالي 6ر46 مليار يورو.

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