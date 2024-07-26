تراجع أرباح بنك «نات ويست» البريطاني في النصف الأول

المصدر: د ب ا

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انخفضت أرباح التشغيل التي حققها بنك "نات ويست" البريطاني في النصف الأول من العام، قبل حساب الضرائب، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأفاد البنك اليوم الجمعة بأن أرباح التشغيل التي سجلها في النصف الأول من العام، قبل حساب الضرائب، بلغت 03ر3 مليارات جنيه استرليني (9ر3 مليارات دولار)، في انخفاض بنسبة 6ر15 % مقارنة بالعام السابق.

وتراجعت ربحية السهم من 3ر24 بنسا إلى 2ر24 بنسا.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد 41ر5 مليارات جنيه استرليني، بانخفاض نسبته 6ر5 % مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

ووصل إجمالي الإيرادات إلى 13ر7 مليارات جنيه استرليني في انخفاض بنسبة 7.7%.

وأعلن مجلس إدارة البنك عن حصة أرباح مؤقتة بقيمة 6 بنسات للسهم.

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