البنك المركزي الألماني يعلن تزايد تداول الأوراق النقدية المزيفة

المصدر: د ب ا

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أعلن البنك المركزي الألماني أنه تم رصد تزايد عدد الأوراق النقدية المزيفة في معاملات الدفع الألمانية في النصف الأول من هذا العام مقارنة بسبع سنوات مضت.

وذكر البنك اليوم الجمعة في فرانكفورت أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام تم رصد تداول 38 ألفا و578 ورقة نقدية مزيفة بقيمة اسمية تبلغ 4ر2 مليون يورو.

وبحسب البيانات، فإن هذا أعلى رقم يتم تسجيله على مدار نصف عام منذ عام 2017 (39 ألفا و685 عملة مزيفة)، ويزيد بنسبة 29% عما كان عليه في النصف الثاني من عام 2023.

ومع ذلك، فإن مقدار الضرر لم يزد إلا بنسبة أقل بقليل من 5%، حيث كان التفضيل لتزوير أوراق نقدية ذات فئات دنيا، وشكلت فئات الخمسين يورو نسبة 37% من الأوراق المزورة، تليها فئات العشرين 30%، ثم المئة 15%، ثم فئات العشرة 7%.

ومع ذلك، انخفض عدد العملات المزيفة من فئة 200 و500 يورو بشكل ملحوظ مقارنة بالنصف الأخير من العام الماضي، حسبما ذكر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، بوركهارد بالتس.

ووفقا للبيانات، شكلت الفئتان معا حوالي 10% من العملات المزورة. وقال بالتس: "بوجه عام، لا يزال حجم النقود المزيفة منخفضا: من الناحية الحسابية البحتة، كان هناك تسع أوراق نقدية مزيفة لكل 10 آلاف فرد من السكان".

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