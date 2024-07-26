المركزي الأوروبي يدعو البنوك إلى زيادة الإنفاق على وسائل الدفاع السيبراني

المصدر: د ب ا

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أكد البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه لابد أن تواصل البنوك في المنطقة الاستثمار من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة هجمات قراصنة الانترنت، بعدما أظهرت اختبارات جهد للمؤسسات المصرفية أن هناك مجالا لتحسين سبل التأمين الإلكتروني.

وقالت أنيلي تومينين عضو المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي إنه "يتعين على البنوك إعطاء أولوية للاستثمار في مجال الأمن السيبراني والتعامل مع هذه المسألة باعتبارها من المكونات الاستراتيجية التي تعزز المرونة العملياتية".

وأضافت تومينين في تصريحات، أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الاختبارات التي شملت 109 بنوك، كشفت أن البنوك لديها استجابة عالية المستوى وهياكل للتعافي، غير أن بعض البنوك كانت تعاني من الضعف في الاستجابة للاختبارات التي شملت محاكاة للتعرض لهجوم قرصنة إلكترونية.

وأشارت إلى أن المشكلة التي تعرضت لها شركة كراودسترايك للأمن السيبراني الأسبوع الماضي تؤكد أن أي حادث تتعرض له شركة واحدة قد يكون له تأثير على قطاعات أخرى عديدة.

وأكدت تومينين في تدوينة اليوم الجمعة في ختام الاختبارات أنه "يتعين على البنوك أن تتيقن من أن إمكانيات التعافي لديها كافية لمواجهة أسوأ السيناريوهات، وأن تكون قادرة على الوفاء بأهداف التعافي من أجل حماية اصول وبيانات العملاء والحفاظ على الثقة في المنظومة المصرفية، وفي نهاية المطاف حماية الاستقرار المالي".

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