ارتفاع صافي أرباح «كابجيميني» في النصف الأول من العام

المصدر: د ب ا

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أعلنت مجموعة "كابجيميني" الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات اليوم الجمعة، أن صافي أرباح المجموعة ارتفع بواقع 3%، لتصل إلى 835 مليون يورو (6ر906 ملايين دولار)، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بارتفاع من 809 ملايين يورو، في النصف الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة إن الأرباح الأساسية للسهم زادت بنسبة 4%، لتصل 88ر4 يورو من 70ر4 يورو، قبل عام، بينما بلغت الأرباح الطبيعية للسهم، 88ر5 يورو، مقارنة بـ8ر5 يورو في العام الماضي.

وسجلت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 15ر1 مليار يورو، وهي نفس مستوى العام الماضي تقريبا.

وفي النصف الأول من عام 2024، حققت الشركة إيرادات بلغت 14ر11 مليار يورو، بانخفاض 5ر2%، مقارنة بـ43ر11 مليار يورو العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 6ر2% بأسعار الصرف الثابتة.

وتتوقع الشركة هامش تشغيل بنسبة تتراوح ما بين 3ر13% و6ر13%.

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