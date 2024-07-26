تراجع أرباح «باسف» الألمانية للكيماويات في الربع الثاني

المصدر: د ب ا

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تراجعت أرباح شركة باسف الألمانية العملاقة للكيماويات بنسبة طفيفة في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب تراجع الأسعار وانخفاض حجم الطلب في قطاع المواد الكيماوية.

وذكرت باسف اليوم الجمعة أن أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والبنود الخاصة تراجعت بنسبة 7ر3% لتصل إلى 969 مليون يورو (1ر1 مليون دولار)، وأوضحت أن أرباح وحدة الحلول الصناعية التابعة لها تراجعت بسبب انخفاض أسعار المنتجات المشتقة من الأمونيا.

وكشفت دراسة أجراها معهد إيفو للدراسات الاقتصادية تراجع الطلب على المنتجات الكيماوية خلال يونيو الماضي.

وكانت باسف عززت في شهر فبراير الماضي إجراءات خفض النفقات في مصنعها الرئيسي في مدينة لودفيغهافن الألمانية بغرض توفير مليار يورو من نفقاتها السنوية بحلول عام 2026.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة قولها اليوم إن هذه الإجراءات وغيرها من إجراءات زيادة الفعالية سوف تمضي قدما كما هو مقرر.

وذكرت الشركة أنها تعتزم أيضا إغلاق مصنعين صغيرين في ألمانيا وإعادة النظر في خططها لتصنيع مواد تدخل في صناعة البطاريات، في ظل تراجع مبيعات السيارات الكهربائية مؤخرا.

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