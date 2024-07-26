الصين تسجل معدلات نمو مرتفعة في استثماراتها الخارجية خلال النصف الأول

المصدر: وام

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أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية أمس الخميس، ارتفاع الاستثمار الخارجي المباشر غير المالي للصين بنسبة 16.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 72.62 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق ما أوردته اليوم، وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وقالت وزارة التجارة الصينية: "ارتفع الاستثمار الخارجي الصيني المباشر في الدول المشاركة في بناء "الحزام والطريق" بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 15.46 مليار دولار. وبلغ حجم المشروعات الخارجية المتعاقد عليها 72.25 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.2 في المائة، وارتفعت قيمة العقود الموقعة حديثاً بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 115.5 مليار دولار".

وأضافت:" من أجل تسهيل الاستثمار الصيني في الدول والمناطق الأجنبية، أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية بشأن التعاقد على المشروعات الخارجية، ودخلت حيز التنفيذ في اليوم الأول من يوليو الجاري، بهدف المساعدة في تبسيط الإجراءات للشركات ذات الصلة".

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