أسهم التكنولوجيا تعاني لليوم الثاني وتتلاعب بـ «وول ستريت»

المصدر: دبي - محمود حسن

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انخفض مؤشر ناسداك لليوم الثاني الخميس حيث واصلت أسهم التكنولوجيا معاناتها.

ويقوم المستثمرون بتقييم تقرير الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا في الربع الثاني والذي أظهر نمو الاقتصاد بنسبة 2.8٪، وهو أكثر بكثير من المتوقع. حيث كان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز توقعوا نموًا بنسبة 2.1%.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 25.24 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 39828.63 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.57 نقطة، أو 0.5 بالمئة، وواصل المؤشر ناسداك المجمع التراجع، وانخفض بواقع 250 نقطة أو 1.5%.

واستمرت معاناة أسهم التكنولوجيا، حيث تراجع سهم انفيديا بنسبة 6%، وتراجع سهم أبل 1.5%، وانخفض سهم مايكروسوفت 1.8%، وأمازون 1.5%.

وانخفض سهم فورد موتور بنسبة 16٪ بعد أن جاءت أرباح الشركة في الربع الثاني أقل بكثير مما توقعه المحللون.

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