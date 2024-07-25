انخفاض أرباح شركة نستله للأغذية والمشروبات خلال النصف الأول

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة نستله السويسرية للأغذية والمشروبات اليوم الخميس تسجيل صافي أرباح بقيمة 644ر5 مليارات فرنك سويسري (09ر6 مليارات دولار) أو 16ر2 فرنك للسهم خلال النصف الأول من عام 2024.

وكان صافي الأرباح قد بلغ 649ر5 مليارات فرنك أو 13ر2 فرنك للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل حساب الضرائب والعوامل المتعلقة بالشركات ذات الصلة والمشاريع المشتركة إلى 707ر6 مليارات فرنك مقارنة بـ 565ر6 مليارات فرنك العام الماضي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 398ر7 مليارات فرنك مقارنة بـ 351ر7 مليارات فرنك العام الماضي.

وانخفضت المبيعات خلال النصف الأول من العام بنسبة 7ر2% لتصل إلى 045ر45 مليار فرنك مقارنة بـ 293ر46 مليار فرنك العام الماضي.

وتتوسع نستله ارتفاع المبيعات بما لا يقل عن 3% خلال العام الجاري بأكمله.

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