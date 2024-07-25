نيكاي يسجل أكبر انخفاض يومي في 3 سنوات مع ارتفاع الين

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجل أكبر انخفاض يومي له في ثلاث سنوات، الخميس، مع تراجع معنويات المستثمرين بفعل ارتفاع الين مقابل العملات الرئيسية.

وهبط المؤشر نيكاي 3.28 بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 25 أبريل عند 37869.51 نقطة.

ويواصل المؤشر خسائره للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع منذ أكتوبر، وسجل أكبر انخفاض يومي له منذ يونيو 2021.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.98 بالمئة إلى 2709.86 نقاط.

وارتفع الين إلى أقوى مستوياته مقابل الدولار في شهرين ونصف الشهر، متجاوزاً أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل العملات الأخرى قبيل اجتماع بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) المقرر الأسبوع المقبل.

ومن شأن قوة الين أن تضر بأسهم شركات التصدير لأن ارتفاع الين يقلل من قيمة الأرباح القادمة بالعملات الأجنبية عندما تحولها الشركات إلى اليابان.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 9.39 بالمئة، ليدفع المؤشر نيكاي إلى أدنى مستوياته، فيما تراجعت أسهم الشركات المعنية بصناعة الرقائق، إذ هبط سهم طوكيو إلكترون 4.82 بالمئة وأدفانتست 6.04 بالمئة.

وتراجع سهم رينيساس إلكترونيكس 13.62 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للرقائق عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 29 بالمئة في ستة أشهر حتى يونيو.

وانخفض سهم موتور 6.98 بالمئة بعد أن خسرت الشركة المصنعة للسيارات أرباح الربع الأول بالكامل تقريباً وخفضت توقعاتها السنوية.

وارتفعت أسهم شركات المواد الغذائية، إذ صعد سهم شركة سابورو القابضة للجعة 3.23 بالمئة ليصبح الأفضل أداءً على المؤشر نيكاي، فيما زاد سهم شركة نيشيري للأطعمة المجمدة 3.13 بالمئة.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة. وارتفع مؤشر قطاع الطيران 0.57 بالمئة ليصبح الأفضل أداءً.

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