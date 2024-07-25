البنوك الكبيرة في الصين تخفض أسعار الفائدة على الودائع

المصدر: د ب ا

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أعلنت البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة في الصين اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة على الودائع.

وخفضت البنوك الأربعة الكبرى وهي بنك الصين الصناعي التجاري وبنك الصين الزراعي وبنك الصين وبنك التشييد الصيني الفائدة على الودائع أجل عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 35ر1% بحسب أسعار الفائدة الرسمية المعلنة اليوم.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تخفض فيها البنوك الكبيرة المملوكة للدولة في الصين الفائدة خلال العام الحالي، في حين كانت قد خفضتها في شهور يونيو وسبتمبر وديسمبر من العام الماضي.

وفي يوم الاثنين الماضي قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، خفض سعر الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين في ظل سعي السلطات الصينية إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك خفض سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 35ر3% مقابل 45ر3% قبل الخفض.

كما تم خفض سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري بمقدار 10 نقاط أساس إلى 85ر3% مقابل 95ر3% قبل الخفض.

يذكر أن الخفض السابق لأسعار الفائدة كان في فبراير الماضي عندما خفض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 95ر3%، وكان أكبر خفض له خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير الماضي.

يذكر أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وبخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.

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