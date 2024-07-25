إس.كيه هاينكس تسجل أعلى أرباح تشغيل ربع سنوية منذ 6 سنوات

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة إس.كيه هاينكس، ثاني أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم اليوم الخميس تسجيل أعلى أرباح تشغيل ربع سنوية لها منذ 6 سنوات بفضل المبيعات القوية لرقائق الذاكرة المتميزة المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الشركة في بيان رسمي أنها حققت أرباحا تشغيلية قدرها 46ر5 تريليونات وون (95ر3 مليارات دولار) في الربع الثاني من هذا العام، مقابل خسائر قيمتها 88ر2 تريليون وون في نفس الفترة من العام الماضي.

ويمثل هذا أعلى أرباح تشغيلية فصلية منذ الربع الثالث من عام 2018 عندما حققت إس كيه هاينكس 47ر6 تريليونات وون.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 8ر124% إلى 42ر16 تريليون وون بينما وصل صافي أرباحها إلى 12ر4 تريليونات وون، مقابل خسائر صافية بقيمة 98ر2 تريليون وون في نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الشركة إن الأداء الجيد يرجع إلى الطلب على رقائق الذاكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل منتجات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، والانتعاش في أسعار ذاكرة فلاش ناند.

وأضافت أن الارتفاع المستمر في الأسعار الإجمالية لمنتجات درام، وناند، مع الطلب القوي على ذاكرات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك منتجات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي أدى إلى زيادة بنسبة 32% في الإيرادات مقارنة مع الربع الأول، وأشارت إلى أن أسعار صرف العملات المواتية كانت مهمة أيضا في الربع الثاني.

وبالنسبة لأعمال ناند، قالت الشركة إن مبيعات منتجات محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ارتفعت بنسبة 50% على أساس ربع سنوي، لتتحول إلى ربح لربعين متتاليين وسط الزيادة المطردة في متوسط سعر البيع لمنتجات ناند.

وذكرت الشركة أنه من المتوقع ان يستمر الطلب على ذاكرة خادم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع في النصف الثاني وتزداد مبيعات منتجات ذاكرة عالية الأداء بفضل منتجات أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الجديدة التي تدعم الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

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