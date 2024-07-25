ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 3% خلال الشهر الماضي

المصدر: د ب ا

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أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الخميس ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3%، بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق بنسبة 7ر2% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 5ر2% وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، استقرت أسعار الجملة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي.

وفي حال استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي، استقرت أسعار الجملة للخدمات خلال يونيو مقارنة مايو في حين ارتفعت بنسبة 3% مقارنة بيونيو من العام الماضي.

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