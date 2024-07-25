النفط يرتفع من أدنى مستوياته في 6 أسابيع

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط قليلاً، أمس، لكنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع مع دخول النصف الشمالي من الكرة الأرضية أكثر في فصل الصيف في ظل إشارات محدودة على الارتفاع المتوقع في استهلاك الوقود الذي تشهده هذه الفترة عادة وأنهت الأسعار 3 جلسات متتالية من الانخفاض بسبب تراجع المخزونات الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 66 سنتاً أو 0.81% إلى 81.67 دولاراً خلال التعاملات وصعد خام غرب تكساس الأمريكي في عقود سبتمبر 78 سنتاً بواقع 1.01% مسجلاً 77.74 دولاراً.

وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع أول من أمس، وأغلق برنت عند أدنى مستوياته منذ 9 يونيو، وعانت الأسعار بسبب استمرار المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام، إلى إضعاف الطلب على النفط. وخسر خام غرب تكساس الوسيط 7% خلال الجلسات الثلاث السابقة، بينما خسر برنت حوالي 5%.

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