مليار دولار تداولات العملات المشفرة في 9 صناديق

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

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سجلت أول صناديق أمريكية متداولة تستثمر مباشرة في عملة إيثريوم المشفرة تدفقاً صافياً للاستثمار بإجمالي 107 ملايين دولار بعد انطلاقها رسمياً أول من أمس. وتداولت السوق الأمريكية ما تجاوزت قيمته المليار دولار من أسهم صناديق الاستثمار المتداولة التسعة.

حقق صندوق «آي شيرز إيثريوم ترست» التابع لشركة «بلاك روك» أعلى حصيلة بواقع 267 مليون دولار، يليه «بيتوايز إيثريوم» بقيمة 204 ملايين دولار، ثم «فيديليتي إيثريوم فند» بواقع 71 مليون دولار.

يأتي إطلاق صناديق إيثريوم بعد 6 أشهر من أول صناديق فورية متداولة في «بتكوين».

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