هل تبدأ «كوهيري» منافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي؟

المصدر: جورج هاموند

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جولة التمويل الأخيرة تحدد قيمة الشركة الكندية التي أسسها موظفون سابقون لدى «جوجل» عند 5.5 مليارات دولار

تمكنت مطورة الذكاء الاصطناعي «كوهيري» من جمع 500 مليون دولار في جولة تمويل جديدة، ما يجعلها واحدة من أعلى الشركات الناشئة قيمة في هذا المجال، ويعزز جهود الشركة الكندية في التغلب على منافسيها، بما في ذلك «أوبن إيه آي» و«أنثروبك».

وحددت جولة التمويل قيمة «كوهيري» عند 5.5 مليارات دولار. ودخلت الشركة التي تأسست الشركة عام 2019 على أيدي باحثين سابقين لدى «جوجل» في منافسة شرسة مع منافسين أكبر، للحصول على عقود مربحة مع شركات تسارع إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في أعمالها.

وقال جوش غارتنر، الناطق باسم «كوهيري»، إن رأس المال «موجه إلى بناء نماذج جديدة وقوى حاسوبية وموظفين جدد. ويعزز رأس المال هذا الزخم الذي نتمتع به». وتعتزم الشركة مضاعفة عدد موظفيها إلى نحو 500 شخص هذا العام.

وجاء التمويل عبر مزيج من المستثمرين القدامى والجدد، يشملون مديرة استثمارات معاشات التقاعد الكندية «بي إس بي إنفستمنتس»، و«إنفيديا» و«أوراكل» و«سيلز فورس فنتشرز» و«فوجيتسو». ونشرت «فايننشال تايمز» في يناير الماضي أن «كوهيري» كانت بصدد جمع رؤوس أموال وتستهدف ما يراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار.

وخلافاً لمنافسين أكبر، لم تطور «كوهيري» روبوت دردشة يشغله الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، ركزت على عملاء من الشركات لبيع نماذجها من الذكاء الاصطناعي. وبفضل تركيزها الأدق، يتسم النموذج اللغوي الكبير الأفضل أداء لدى «كوهيري» بأنه أرخص في البناء والتدريب والتشغيل مقارنة بنماذج منافسيها. وتظل الشركة صغيرة مقارنة بالحجم الإجمالي لشركة «أوبن إيه آي» التي تُقدّر قيمتها بنحو 90 مليار دولار وجمعت ما يناهز 10 مليارات دولار منذ 2019. وهي أصغر حجماً أيضاً من «أنثروبك»، التي جمعت أكثر من 7 مليارات دولار في طفرة التمويل بين 2023 والعام الجاري. وقدرت قيمة «أنثروبك» مؤخراً عند قرابة 20 مليار دولار.

ويحاول مؤسسو «كوهيري»، إيدان غوميز ونيك فروست وإيفان زانغ، التغلب على «جوجل» أيضاً التي طورت مجموعتها الخاصة من منتجات الذكاء الاصطناعي للشركات.

وجمعت كوهيري 270 مليون دولار في يونيو العام الماضي. وتسلط عودتها إلى للمستثمرين، بعد ما يزيد قليلاً على عام، الضوء على سرعة وتيرة التطوير في القطاع الذي أصبح أكثر تنافسية منذ إطلاق «أوبن إيه آي» روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» في نوفمبر 2022.

وبعد مضي 18 شهراً، يزداد اهتمام المستثمرين برؤية أدلة على أن رهاناتهم الكبيرة ستؤتي ثمارها يوماً ما. ويجادل كثيرون أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي ترقى إلى «تحول في النظام الأساسي» للتكنولوجيا. رغم ذلك، فإن تطوير النماذج المتقدمة مكلف للغاية، ما يعني وجوب توصل الشركات الناشئة إلى زيادة إيراداتها بسرعة، أو إبرام اتفاقيات مربحة مع شركاء من كبرى شركات التكنولوجيا، مثلما فعلت «أوبن إيه آي» مع «مايكروسوفت»، وكما فعلت «أنثروبك» مع «جوجل» و«أمازون».

يشار إلى أن إيرادات «كوهيري» بلغت 35 مليون دولار على أساس سنوي في مارس الماضي، لتتضاعف بنحو ثلاث مرات من 13 مليون دولار في نهاية 2023، بحسب شخص على اطلاع بنمو الشركة.

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