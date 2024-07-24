تراجع جماعي لأسهم التكنولوجيا.. وتسلا يهوي 12%

المصدر: دبي - محمود حسن

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تراجع المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا في وول ستريت بعدما أثارت نتائج فصلية ضعيفة من شركتي تسلا وألفابت تساؤلات عن مدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وطفرة الذكاء الاصطناعي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 147.46 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 40210.63 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 49.90 نقطة، أو 0.90بالمئة، إلى 5505.84 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 263.44 نقطة، أو 1.46 بالمئة، إلى 17733.91 نقطة.

وشهدت شركات التكنولوجيا تراجع جماعي حيث انخفضت أسهم كلا من تسلا 12% وجوجل 3.5% وميتا 3.35 % وأنفيديا 3.2% ومايكروسوفت 1.5% وأبل 1.9% وأمازون 0.6%.

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