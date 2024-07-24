1.5 مليار دولار أرباح تسلا بتراجع 45% بسبب تخفيض أسعار سياراتها

المصدر: نيويورك - وكالات

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أعلنت شركة تسلا عن انخفاض كبير في أرباحها خلال الربع الثاني بسبب تخفيض أسعار مركباتها مع زيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات أخرى.

وقالت شركة السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك إن أرباحها بلغت 1.5 مليار دولار أو 0.42 دولار للسهم الواحد، بانخفاض قدره 45%، عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 2.7 مليار دولار أو 0.78 دولار للسهم الواحد، ومقارنة مع توقعات بتحقيق 0.60 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 2.3 % لتصل إلى 25.50 مليار دولار، مقارنة بـ 24.93 مليار دولار في العام الماضي.

خالفت أرباح سهم تسلا توقعات المحللين، بينما تجاوزتها الإيرادات، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين البالغة 24.6 مليار دولار.

هذه النتائج هي الأحدث في ظل أوقات صعبة لعملاق السيارات الكهربائية الذي يواجه ضغوطا تنافسية متزايدة أدت إلى سلسلة من تخفيضات الأسعار في الأسواق الرائدة.

وفي وقت سابق من العام، سرحت تسلا 10% من موظفيها حول العالم، أي حوالى 14 ألف عامل، ضمن حملة لخفض النفقات لتمويل استثمارات جديدة كبيرة.

وقالت تسلا في بيان أرباحها إنه في حين انخفضت مبيعات السيارات الإجمالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد ارتفعت عن المستوى المسجل في الربع الأول.

وفي حين أكدت الشركة من جديد توقعاتها بأن نمو حجم المبيعات قد يكون «أقل بشكل ملحوظ» من العام الماضي، إلا أنها قالت إنه من المقرر أن تبدأ إنتاج نماذج جديدة ذات أسعار معقولة في النصف الأول من عام 2025.

وتعهدت تسلا بمواصلة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية للمركبات.

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