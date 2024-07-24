تراجع أرباح «إل في إم إتش» في النصف الأول من السنة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت مجموعة "إل في إم إتش" (LVMH) التي تحتل صدارة قطاع المنتجات الفاخرة عالمياً عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 14 في المئة في النصف الأول من السنة الحالية إلى 7,26 مليارات يورو، "في مناخ من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي" وبسبب التباطؤ في السوق الصينية.

وبعد الازدهار الذي عرفته في السنوات التالية لجائحة كوفيد، شهدت المجموعة التي يرأسها برنار أرنو انخفاض مبيعاتها بنسبة واحد في المئة، إذ بلغت فيمتها 41,677 مليار يورو، وهو مستوى دون توقعات محللي "بلومبرغ" (42,13 مليار يورو) و"فاكتسيت" (42,3 مليار يورو).

ورأى لوكا سولكا من مصرف "بيرنستين" أن "+إل في إم إتش+ تتباطأ في سياق الاعتدال في الطلب على المنتجات الفاخرة".

ومن أبرز ما عانته المجموعة المصنّعة لحقائب "لوي فويتون" وفساتين "ديور" وأحذية "بيرلوتي"، انخفاض مبيعات القسم الرئيسي للمجموعة، وهو قسم الأزياء والسلع الجلدية، بنسبة 2 في المئة إلى 20,77 مليار يورو، وتراجعاً بنسبة 6 في المئة في الأرباح التشغيلية لهذا القسم.

ومع ذلك، لا تزال الأزياء والسلع الجلدية تحقق ربحية عالية جداً (هامش 38,8 في المئة). وعلى مستوى المجموعة بأكملها، بلغ هامش التشغيل 25,5 في المئة في النصف الأول من السنة، أي أقل من النصف الأول من عام 2023 (27,4 في المئة).

وانخفضت مبيعات الساعات والمجوهرات ("أوبلو" Hublot و"تاغ هوير" TAG Heuer و"شوميه" Chaumet وسواها) بنسبة 5 في المئة إلى 5,15 مليارات يورو.

وذكّرت "إل في إم إتش" بأنها استحوذت أخيراً على شركة "ليبيه 1839" L'Epee 1839 السويسرية المتخصصة في صناعة الساعات الراقية. وقبل أسبوع من نشر النتائج، أعلنت المجموعة عن تغييرات على رأس "أوبلو" و"تاغ هوير" في القسم الذي يرأسه فريديريك أرنو، أحد أبناء برنار أرنو، منذ يناير الفائت.

وشهدت العطور ومستحضرات التجميل ("سوفاج" Sauvage و"مِس ديور" Miss Dior و"جادور" J'adore وسواها) زيادة في مبيعاتها بنسبة 3 في المئة، متجاوزة عتبة أربعة مليارات يورو.

أما سلسلة متاجر "سيفورا" Sephora للتجميل فرفعت مبيعات قسم "التوزيع الانتقائي" بنسبة 3 في المئة إلى 8,6 مليارات يورو، في حين لم يستعد أداء مراكز التسوق في المطارات "دي إف إس"(DFS) مستواه قبل كوفيد.

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