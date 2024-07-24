زيادة أرباح شركة ماتيل المصنعة للدمى «باربي» وانخفاض الإيرادات

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة ماتيل عن زيادة في أرباحها خلال الربع الثاني من العام، وفقا لتقرير الشركة المصنعة للدمى "باربي" يوم الثلاثاء.

وبلغت أرباح الشركة 9ر56 مليون دولار، أو 17ر0 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 2ر27 مليون دولار، أو 08ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، إينون كريز، إن الربع كان جيدا بالنسبة لماتيل.

وأوضح قائلا: "ماتيل في وضع جيد للنصف الثاني من العام، مع ابتكارات جديدة في المنتجات وزيادة الدعم من تجار التجزئة. نحن في وضع مالي قوي لتنفيذ استراتيجيتنا لتنمية أعمال الألعاب التي تعتمد على الملكية الفكرية وتوسيع عروضنا الترفيهية".

وانخفضت إيرادات الشركة للربع بنسبة 9ر0% لتصل إلى 08ر1 مليار دولار مقارنة بـ 09ر1 مليار دولار في العام الماضي.

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