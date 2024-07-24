ارتفاع أرباح شركة خدمات بطاقات الدفع الإلكتروني فيزا خلال الربع الثالث

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة خدمات بطاقات الدفع الإلكتروني الأمريكية فيزا مساء أمس الثلاثاء تحقيق أرباح ربع سنوية بقيمة 87ر4 مليارات دولار بما يعادل 40ر2 دولار للسهم الواحد، مقابل 16ر4 مليارات دولار بما يعادل دولارين للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع استبعاد البنود الخاصة بلغت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 91ر4 مليارات دولار بما يعادل 42ر2 دولار للسهم.

في الوقت نفسه زادت الإيرادات ربع السنوية للشركة الأمريكية بنسبة 6ر9% سنويا إلى 90ر8 مليارات دولار مقابل 12ر8 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

ووصل إجمالي عدد المعاملات التي تمت باستخدام شبكة خدمات فيزا خلال الربع الثالث من العام المالي 3ر59 مليار معاملة بزيادة نسبتها 10% سنويا.

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