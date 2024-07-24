النفط يواصل خسائره بضغط مخاوف حيال الطلب

المصدر: لندن- رويترز

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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي أمس، إذ تغلبت التوقعات بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب في قطاع غزة ومخاوف حيال الطلب على احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ومخاطر على الإمدادات بسبب حرائق الغابات في كندا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 84 سنتاً أو 1 % إلى 81.56 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر 93 سنتاً أو 1.2 % مسجلاً 77.47 دولاراً للبرميل.

وقدمت الحرب في غزة الدعم لأسعار النفط بعد أن وضع المستثمرون في اعتبارهم مخاطر الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط الخام عالمياً في منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط. وتدعم التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أسعار النفط، إذ إن انخفاض تكاليف الاقتراض يميل إلى زيادة الطلب على النفط.

وأشار نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس إلى احتمال خفض الفائدة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر فيما يراهن المستثمرون في الولايات المتحدة أيضاً على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وفي أماكن أخرى، قالت مؤسسة جولدمان ساكس إن حرائق الغابات المتزايدة في مقاطعة ألبرتا الكندية تعرض ما يصل إلى 400 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط للخطر رغم أن الإنتاج ظل مستقراً إلى حد كبير حتى الآن.

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