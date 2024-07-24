أرباح «كوكاكولا» الربعية تتراجع إلى 2.4 مليار دولار

المصدر: (نيويورك - أ ب)

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قامت شركة كوكاكولا برفع توقعاتها لمبيعات العام بأكمله بعد أداء في الربع الثاني جاء أقوى من المتوقع.

وأعلنت الشركة عن صافي دخل عائد للمساهمين في الربع الثاني قدره 2.41 مليار دولار، أو 56 سنتاً للسهم الواحد، متراجعاً عن 2.55 مليار دولار، أو 59 سنتاً للسهم، للفترة نفسها من العام الماضي.

قالت شركة المشروبات إنها تتوقع الآن أن تنمو المبيعات بنسبة تتراوح بين 9 و10% هذا العام، مقارنة بما بين 8 و9% في السابق. وارتفعت الإيرادات بنسبة 3% إلى 12.4 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو. وكان ذلك أيضاً أعلى من توقعات وول ستريت. وكان المحللون الذين استطلعت مؤسسة فاكت ست آراءهم يتوقعون إيرادات قدرها 11.8 مليار دولار. وانخفضت الأرباح بنسبة 5% إلى 56 سنتاً للسهم. وبعد تعديلها لبنود المرة واحدة، بما في ذلك تقلبات العملة، بلغت إيرادات شركة كوكا كولا 84 سنتاً للسهم الواحد، ما تجاوز أيضاً توقعات وول ستريت التي بلغت 81 سنتاً.

ونما إجمالي حجم علب مشروبات كوكا كولا المباعة بنسبة 2%، ويرجع ذلك أساساً إلى قوة المبيعات في الأسواق النامية والناشئة مثل الهند والبرازيل والفلبين. وفي فئة المشروبات الغازية، ارتفعت المبيعات ضمن فئة المشروبات الغازية بنسبة 3%، حيث شهدت مبيعات «كوكا كولا زيرو سكر» نمواً بنسبة 6% في جميع مناطق عملياتها.

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