80 % من أرباح الشركات في «وول ستريت» تتجاوز التوقعات .. والمؤشرات تستقر

المصدر: دبي - محمود حسن

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بدأ موسم الأرباح بقوة، في وول ستريت ونشرت نحو 20% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نتائج الربع الثاني، وتفوقت 80% من تلك الشركات على التوقعات، وفقًا لبيانات FactSet.

هذا ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الثلاثاء، وسط مجموعة متنوعة من نتائج الشركات وفي وقت يترقب فيه المستثمرون صدور نتائج أعمال عمالقة التكنولوجيا لتقييم مدى إمكانية استمرار الدفعة التي تلقتها الأسواق في الآونة الأخيرة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 28.29 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 40443.73 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.89 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 5565.30 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 24.83 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 17982.74 نقطة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة جنرال موتورز عن نتائج الربع الثاني التي فاقت توقعات المحللين، لكن أسهمها هبطت بنسبة 3%.

كما فشلت شركة يو بي إس في تحقيق نتائج جيدة، مما أدى إلى هبوط أسهمها بنسبة 9%.

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