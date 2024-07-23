176.5 مليار يورو العائدات الضريبية الألمانية في النصف الأول

المصدر: برلين - (د ب أ)

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ارتفعت العائدات الضريبية للحكومة الألمانية الاتحادية قليلاً في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الألمانية، بلغت إيرادات الضرائب 176.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 4.6 % أو 7.8 مليارات يورو عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2023.

وحصلت الحكومة أيضاً على حوالي 20 مليار يورو من إيرادات أخرى، مثل إيرادات الفوائد ومدفوعات رسوم المرور وإيرادات من بيع مساهمات.

وفي الوقت نفسه، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 4% بفضل تراجع أسعار الفائدة. وفي المقابل اضطرت الحكومة الألمانية إلى زيادة نفقاتها على الإعانات الاجتماعية وزيادات تأمينات التقاعد في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ووفقاً للتقرير، سجلت ميزانية الحكومة الاتحادية بوجه عام عجزاً تمويلياً قدره 23.6 مليار يورو بنهاية يونيو الماضي. وعادة ما تخضع الإيرادات والنفقات لتقلبات قوية على مدار السنة المالية، لذلك لا يمكن استخلاص أي نتيجة من ذلك بالنسبة للحساب الختامي.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة الاتحادية تحمل 11.3 مليار يورو أخرى من الديون الإضافية في الميزانية التكميلية، والتي تهدف - من بين أمور أخرى - إلى موازنة الاحتياج المتزايد للإعانات الاجتماعية. وعلى خلفية ضعف الاقتصاد يجوز للحكومة الاتحادية الاستدانة حتى مع سريان مبدأ كبح الديون.

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