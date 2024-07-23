أسهم انفيديا تقفز 5% وتكسب 138 مليار دولار في يوم واحد

المصدر: دبي - البيان

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أغلقت المؤشرات الأمريكية على مكاسب جماعية في جلسة الإثنين بدعم من تعافي أسهم التكنولوجيا الكبرى من الضغوط البيعية الحادة التي تعرضت لها بالأسبوع السابق.

قفز سهم انفيديا بنحو 5% محققاً أعلى مكاسب يومية في شهر لتضيف الشركة 138 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد، حيث وجاءت هذه المكاسب بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي تعمل على نسخة من رقائق الذكاء الاصطناعي الرائدة الجديدة للسوق الصينية والتي ستكون متوافقة مع ضوابط التصدير الأميركية الحالية، وبهذا تعوض الشركة جزء كبير من الخسائر التي منيت فيها في جلسة الجمعة الماضية عندما هوى السهم بنسبة 8%.

كما قفزت أسهم ألفابيت وميتا وتسلا بنسبة 2.2% و2.2% و5% على التوالي.

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.3% أو ما يعادل 128 نقطة ليغلق حول مستويات 40400 نقطة بعد جلستين من الخسائر الحادة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6% محققاً أكبر مكاسب يومية في 7 أسابيع ليغلق فوق مستويات 18000 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 1.1% بعد 4 جلسات متتالية من الخسائر.

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