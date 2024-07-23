"المركزي الصيني" يضخ 37.5 مليار دولار في النظام المصرفي

المصدر: وام

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أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 267.3 مليار يوان (حوالي 37.5 مليار دولار أمريكي) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.7 في المائة.

وتهدف هذه الخطوة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن البنك المركزي، إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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