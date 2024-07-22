«وول ستريت» تنتعش وتحاول تعويض خسائرها بقيادة أسهم انفيديا

المصدر: دبي - محمود حسن

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بقيادة أسهم أنفيديا مع تقييم المستثمرين احتمالات فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر بعدما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي وأيّد ترشيح نائبته كاملا هاريس.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 126.96 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 40414.49 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.54 نقطة، أو 0.72 بالمئة، إلى 5544.54 نقطة.

كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 196.71 نقطة، أو 1.11 بالمئة، إلى 17923.65 نقطة.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بفضل انتعاش أسهم التكنولوجيا، بعد أن تكبد مؤشر السوق الواسع أسوأ خسائر أسبوعية منذ أبريل الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسهم انفيديا بأكثر من 1%، مستردة بعضًا من تراجعها بنسبة 8% عن الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل ميتا وألفابيت وأبل بأكثر من 1%. كان كراود سترايك هو الأسوأ أداءً في مؤشر ستاندر آند بورز، حيث انخفض بأكثر من 8٪ واعتمد على خسارة الأسبوع الماضي التي بلغت 18٪ تقريبًا.

ويراقب المتداولون المشهد السياسي الأمريكي بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي ودعم نائب الرئيس كامالا هاريس. منذ أداء بايدن الكارثي في ​​المناظرة في يونيو، رأى العديد من المحللين احتمالًا متزايدًا لفوز الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر.

وقال جاي هاتفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Infrastructure Capital Advisors، إنه يتوقع رد فعل صامتًا في سوق الأسهم على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، كما كان متوقعًا إلى حد كبير مع تزايد الدعوات المطالبة بالانسحاب، كما ستكون الأرباح وسياسة البنك المركزي في مقدمة تركيز المستثمرين.

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