إيلون ماسك: تسلا ستستخدم روبوتات شبيهة بالبشر العام المقبل

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن الشركة ستبدأ «إنتاجا منخفضا» لروبوتات شبيهة بالبشر لتستخدمها داخليا في العام المقبل، وذلك بعد أشهر من إعلانه طرحها بحلول نهاية 2024.

وذكر ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تأمل» رفع إنتاج الروبوتات لصالح شركات أخرى في 2026.

وكان ماسك قد قال في أبريل إن روبوت تسلا، ويُدعى أوبتيموس، سيكون قادرا على أداء مهام في المصانع بحلول نهاية هذا العام وإنه قد يكون جاهزا للبيع في نهاية 2025.

وتطور شركتا هوندا اليابانية وبوسطن ديناميكس التابعة لشركة (هيونداي موتور) روبوتات شبيهة بالبشر منذ عدة سنوات. وتراهن شركات على سد الروبوتات عجزا محتملا في العمالة وأداء مهام متكررة قد تكون خطرة أو مملة مثل الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين والتصنيع.

ولدى ماسك تاريخ من الفشل في الوفاء بوعود جريئة مقطوعة لبورصة وول ستريت.

وكان مالك شركة "تسلا" إيلون ماسك، قال إنّ "الروبوتات تستطيع أداء مهام تصنيع بسيطة في المختبر، وإن الهدف هو استخدامها بشكل محدود في عمليّة الإنتاج".

وتستثمر شركات التقنية الكبرى، مثل تسلا وأمازون ومايكروسوفت وإنفيديا، مليارات الدولارات في تطوير تلك الآلات الحديثة التي تُستخدم حاليًا في أعمال المستودعات، لكنها تملك القدرة على العمل جنبا إلى جنب مع البشر داخل بيئات عمل مختلفة منها المنازل والمكاتب.

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