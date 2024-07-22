الأسهم الأوروبية تنتعش من أكبر انخفاض أسبوعي في 2024

المصدر: لندن - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استهلت الأسهم الأوروبية الأسبوع على ارتفاع، الاثنين، لتعوض الخسائر الحادة التي تكبدتها في الأسبوع الماضي، بينما يقيم المستثمرون تداعيات انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الانتخابي.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 0.6 بالمئة بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية في 2024 يوم الجمعة.

وارتفعت معظم مؤشرات القطاعات مع صعود البناء والمواد 0.8بالمئة ليكون بين المؤشرات الأفضل أداء. وقفز سهم بيليمو 12.5 بالمئة ​​بعد أن رفعت الشركة السويسرية المصنعة لحلول التدفئة والتهوية توقعات مبيعاتها.

ويقيم المستثمرون تأثير تخلي بايدن عن محاولة إعادة انتخابه بينما أيد نائبته كاملا هاريس لتكون مرشحة حزبه الديمقراطي.

وهوى سهم رايان إير 12.3 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة هبوط أرباحها الفصلية 46 بالمئة لتتخلف عن التقديرات.

وأدى ذلك إلى تراجع المؤشر الفرعي لشركات السفر والترفيه 0.9 بالمئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز