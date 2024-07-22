نيكاي يتراجع للجلسة الرابعة بانخفاض الأسهم المرتبطة بالرقائق

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، الاثنين، مواصلا انخفاضه للجلسة الرابعة مع تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن أغلقت نظيراتها في وول ستريت على انخفاض حاد في الجلسة الماضية.

وهبط نيكاي 1.16 بالمئة إلى 39599 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 28 يونيو في أطول سلسلة خسائر منذ أكتوبر من العام الماضي.

كما خسر المؤشر توبكس الأوسع 1.16 بالمئة إلى 2827.53 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول في شركة فيليب للأوراق المالية اليابانية «كانت السوق اليابانية انعكاسا لجميع الإشارات السيئة في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وخسر سهم صانع معدات الرقائق طوكيو إلكترون 2.57 بالمئة مكبدا نيكاي أكبر الخسائر. وتراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.53 بالمئة.

وواصلت الأسهم الأمريكية انخفاضها في جلسة الجمعة إذ أدت الفوضى المرتبطة بعطل فني عالمي بسبب خلل في البرمجيات إلى زيادة حالة الضبابية في السوق المضطربة بالفعل.

وقاد سهم إنفيديا عمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم المرتبطة بالرقائق، وتسبب الأداء الضعيف لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في تراجع ثلاثة بالمئة في السوق الأوسع.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء أربعة. وصعدت شركات السكك الحديدية 1.22 بالمئة وارتفع قطاع الطيران 0.41 بالمئة.

من بين 225 سهما على نيكاي، انخفض 170 سهما وارتفع 52 فيما لم تشهد ثلاثة أسهم أي تغير يذكر.

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